Jhansi News:बैक पेपर के तनाव में बीटेक छात्र ने दी जान, हॉस्टल में फंदे से लटका मिला शव

पुलिस के अनुसार, कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। छात्र का मोबाइल फोन लॉक मिला है, जिसे खुलवाने की कोशिश की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अभिषेक लगातार आ रहे बैक पेपर से काफी तनाव में था और अवसाद में चला गया था। दोस्तों का कहना है कि वह अपनी परेशानियों के बारे में खुलकर बात नहीं करता था और अक्सर उदास रहता था। वही संस्थान प्रशासन ने भी माना कि छात्र पढ़ाई को लेकर दबाव में था। बताया जा रहा है कि हर साल उसके बैक पेपर आ रहे थे, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और परिजनों को सूचना दे दी गई है।