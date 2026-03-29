पहले बेटे की हत्या, अब मां को गला दबाकर मार डाला, गांव में मचा हड़कंप

Meerut Crime News: मेरठ जिले के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में अकबरपुर गढ़ी की बंगाली कॉलोनी में शनिवार को एक बहुत ही सनसनीखेज घटना हो गई। यहां 50 साल की महिला निर्मला देवी की अपने ही बेटे संजय ने गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की खबर फैलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग सदमे में आ गए। पुलिस को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और आरोपी बेटे संजय को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। भद्रकाली चौकी प्रभारी उमेश कुमार ने बताया कि निर्मला और उनके बेटे संजय के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर संजय ने अपनी मां का गला दबा दिया। इससे निर्मला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय आसपास मौजूद ग्रामीण इस भयानक दृश्य को देखकर डर गए। किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि वह बीच में पड़कर हस्तक्षेप कर सके।