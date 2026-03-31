गोरखपुर में 27 दरोगाओं के तबादले, सुधरेगी कानून व्यवस्था

सौरभ दीक्षित एसपी शाहजहांपुर, सोमेंद्र मीणा एसपी रामपुर बनाए गए, डॉ दीक्षा शर्मा डीसीपी लखनऊ कमिश्नरेट, निपुण अग्रवाल सेनानायक पीएसी मुरादाबाद, विश्वजीत श्रीवास्तव एसपी बहराइच बने, लाखन सिंह यादव एसपी अमरोहा बनाए गए, विनय सिंह एसपी जालौन बने, शशांक सिंह एसपी महोबा बनाए गए, शक्ति मोहन अवस्थी एसपी महराजगंज बनाए गए, आकाश पटेल एसपी चंदौली बनाए गए, सत्य नारायण प्रजापति एसपी कौशांबी बनाए गए, मृगांक शेखर पाठक एसपी हमीरपुर बने, आदित्य बंसल एसपी सिटी अलीगढ़ बनाए गए, अमृत जैन एसपी सिटी मुजफ्फरनगर बने।