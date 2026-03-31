Kanpur News:‘डील 10 लाख, वसूली 60 लाख’—एक झगड़े ने उजागर कर दिया पूरा किडनी माफिया नेटवर्क

सोमवार देर रात पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संदिग्ध अस्पतालों पर एक साथ दबिश दी। एक अस्पताल से कर्मचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद दूसरे अस्पताल में भी कार्रवाई की गई। यहां मरीजों के परिजनों और स्टाफ से पूछताछ में कई अहम सुराग हाथ लगे। पुलिस ने अस्पतालों के रजिस्टर, मरीजों के रिकॉर्ड और ट्रांसप्लांट से जुड़े दस्तावेजों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस प्रारंभिक जांच में डॉक्टर दंपति की भूमिका संदिग्ध पाई गई है।जिसमें बाद पुलिस ने दंपति को हिरासत में ले गुप्त स्थान पर रखकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि यह नेटवर्क केवल कानपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरराज्यीय स्तर पर फैला हुआ है।