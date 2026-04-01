Kanpur News:एम्बुलेंस के लिए अब पहले से साफ होगा रास्ता, ग्रीन कॉरिडोर से समय पर मिलेगा इलाज

ग्रीन कॉरिडोर व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए Integrated Command and Control Centre (ICCC) में विशेष ‘ग्रीन कॉरिडोर सेल’ स्थापित किया गया है। यह सेल पूरी तरह से हाईटेक सिस्टम से लैस है, जो एम्बुलेंस की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा। जैसे ही एम्बुलेंस चालक टोल फ्री नंबर 9454402413 पर कॉल कर अपनी लोकेशन और गंतव्य की जानकारी देता है, वैसे ही कंट्रोल रूम सक्रिय हो जाता है। सीसीटीवी कैमरों और गूगल मैप्स की मदद से एम्बुलेंस की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। इसके साथ ही संबंधित रूट पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस को तुरंत अलर्ट भेज दिया जाता है, जिससे समय रहते रास्ता साफ कराया जा सके। यह तकनीकी समन्वय न केवल समय बचाएगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज भी बनाएगा।