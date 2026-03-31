31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

तंत्र-मंत्र के लिए बहू से करवाया गंदा काम, बोले- इससे परिवार को मिलेगा पैसा, केस दर्ज

Kanpur Tantra Mantra Case : कानपुर में तंत्र-मंत्र के नाम पर रूह कपा देने वाली वारदात! 'करोड़पति बनने' के लिए बहू को निर्वस्त्र कर पूजा में बैठने पर किया मजबूर। 2 करोड़ रुपये और 1 किलो सोने की मांग को लेकर ससुराल वालों ने की बर्बरता।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Mar 31, 2026

AI Generated Symbolic image.

कानपुर : कानपुर से सामने आई एक घटना ने चौंका दिया। इस घटना ने समाज की काली सच्चाई को उजागर किया है। कानपुर के पांडु नगर इलाके में एक नवविवाहिता ने अपने ससुराल वालों पर तंत्र-मंत्र के नाम पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि उसे 'करोड़पति बनने' का झांसा देकर निर्वस्त्र होकर पूजा में बैठने पर मजबूर किया गया और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई।

पीड़िता के अनुसार, उसकी शादी मार्च 2024 में एक संपन्न परिवार में हुई थी, जिसमें करीब 5 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। शादी के कुछ ही दिनों बाद घर का माहौल बदलने लगा और उसे आधी रात के बाद उठाकर तंत्र-मंत्र की पूजा में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाने लगा। सास का दावा था कि परिवार की सारी संपत्ति और व्यापार की तरक्की इसी पूजा की देन है। पूजा में शामिल होने के लिए पीड़िता के सामने कपड़े उतारने की शर्त रखी गई, जिसे उसने अपनी पारिवारिक परंपरा के विरुद्ध बताते हुए सिरे से नकार दिया।

महिला को कमरे में बंद करके पीटा

विरोध करने पर पीड़िता के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी गईं। आरोप है कि उसके पति और ससुर ने जबरन उसके कपड़े उतारे और उसे एक कमरे में बंद कर अभद्र व्यवहार किया। पीड़िता ने बताया कि उसे चप्पलों से पीटा गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए कहा गया कि उसके ऊपर किसी 'बुरी शक्ति' का प्रभाव है जिसे ठीक करना जरूरी है। इस दौरान उसके पति ने भी उसका साथ नहीं दिया और वह अपने माता-पिता की अनुचित मांगों का समर्थन करता रहा।

दो करोड़ रुपए और एक किलो सोने की मांग

इस प्रताड़ना के साथ-साथ ससुराल पक्ष ने दहेज का लालच भी दिखाया। पीड़िता से मायके से 2 करोड़ रुपये नकद और 1 किलो सोना लाने का दबाव बनाया गया। लगातार हो रही हिंसा और अपमान से तंग आकर जनवरी 2025 में पीड़िता अपने मायके लौट आई और अपने परिजनों को आपबीती सुनाई। परिजनों के हस्तक्षेप और पुलिस से संपर्क करने के बाद, कई महीनों तक चले समझौते के असफल प्रयासों के बाद आखिरकार मामला दर्ज किया गया।

महिला ने ससुरालवालों के खिलाफ दर्ज कराया केस

वर्तमान में, कानपुर के महिला थाने में पति, सास, ससुर और देवर समेत परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एसीपी आशुतोष सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस साक्ष्य जुटा रही है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल आरोपी पक्ष घर और दुकान बंद कर फरार बताया जा रहा है, और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।

ये भी पढ़ें

अपनी पसंद से शादी करना ‘इज्जत का मसला’ नहीं, वयस्कों की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य : इलाहाबाद हाई कोर्ट
प्रयागराज
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

31 Mar 2026 04:56 pm

Published on:

31 Mar 2026 04:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / तंत्र-मंत्र के लिए बहू से करवाया गंदा काम, बोले- इससे परिवार को मिलेगा पैसा, केस दर्ज

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का खुलासा, 6 गिरफ्तार, 4 फरार,विदेश तक फैला नेटवर्क

कानपुर

Kanpur News:“शहर में बढ़ी एक खामोश किल्लत, कुछ लोग बिना शोर किए निभा रहे सबसे बड़ी जिम्मेदारी”

कानपुर

Kanpur News:‘डील 10 लाख, वसूली 60 लाख’—एक झगड़े ने उजागर कर दिया पूरा किडनी माफिया नेटवर्क

कानपुर

Kanpur News:लोरी सुनाते-सुनाते लिख दी कामयाबी की कहानी, श्वेता ने UPPCS में मारी बाजी

कानपुर

Kanpur News:नींद की गोलियां, शराब और मौत—नहर में मिला किसान का शव, उठे कई सवाल

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.