तंत्र-मंत्र के लिए बहू से करवाया गंदा काम, बोले- इससे परिवार को मिलेगा पैसा, केस दर्ज

पीड़िता के अनुसार, उसकी शादी मार्च 2024 में एक संपन्न परिवार में हुई थी, जिसमें करीब 5 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। शादी के कुछ ही दिनों बाद घर का माहौल बदलने लगा और उसे आधी रात के बाद उठाकर तंत्र-मंत्र की पूजा में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाने लगा। सास का दावा था कि परिवार की सारी संपत्ति और व्यापार की तरक्की इसी पूजा की देन है। पूजा में शामिल होने के लिए पीड़िता के सामने कपड़े उतारने की शर्त रखी गई, जिसे उसने अपनी पारिवारिक परंपरा के विरुद्ध बताते हुए सिरे से नकार दिया।