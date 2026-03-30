Kanpur News:लोरी सुनाते-सुनाते लिख दी कामयाबी की कहानी, श्वेता ने UPPCS में मारी बाजी

कानपुर नगर के शिवराजपुर कस्बे की रहने वाली श्वेता वर्मा ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPCS) परीक्षा में 21वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस सफलता के साथ ही उन्हें एसडीएम पद मिलने की प्रबल संभावना है। खास बात यह है कि श्वेता ने यह उपलब्धि उस समय हासिल की है जब वह महज चार महीने पहले ही मां बनी हैं। बेटी के जन्म के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और सफलता की नई कहानी लिख दी।