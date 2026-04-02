Kanpur News:अवैध किडनी कांड में बड़ी कार्रवाई,दो अस्पतालों के लाइसेंस रद्द, कई और पर लटकी तलवार

कानपुर में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट के खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। एक दिन पहले मेड लाइफ हॉस्पिटल को सील किए जाने के बाद अब अहूजा हॉस्पिटल और प्रिया हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और शहर के अन्य अस्पताल भी जांच के दायरे में हैं, जिन पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। उधर, पुलिस ने भी शहर के प्रमुख निजी अस्पतालों को नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है।