Kanpur Weather: अप्रैल में कानपुर में बढ़ेगी गर्मी, तापमान 41 डिग्री तक पहुंचने की संभावना

गर्मी को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और अन्य गर्मी से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की योजना बनाई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से धूप में बाहर न निकलें, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें और मौसम से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन करें ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।