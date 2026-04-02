Kanpur Weather: अप्रैल में कानपुर में बढ़ेगी गर्मी, तापमान 41 डिग्री तक पहुंचने की संभावना

कानपुर: अप्रैल 2026 में शहरवासियों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। IMD मौसम विभाग पूर्वानुमान के अनुसार इस महीने दिन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 41.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जिससे दोपहर के समय लू जैसे हालात बन सकते हैं। वहीं, रात के समय भी राहत सीमित रहेगी और न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री से 26.5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।
अप्रैल महीने में कानपुर का मौसम आमतौर पर गर्म रहता है, लेकिन इस बार तापमान में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। औसत अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। महीने की शुरुआत अपेक्षाकृत सामान्य गर्मी के साथ हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, गर्मी तीव्र होती जाएगी। खासतौर पर महीने के अंतिम सप्ताह में तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है, जिससे लोगों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और दैनिक जीवन प्रभावित होगा।
तेज धूप और बढ़ती गर्मी के कारण दिन के समय घर से बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक तापमान अपने चरम पर रहेगा। इस दौरान सड़कें सूनी नजर आ सकती हैं और लोग जरूरी कामों को सुबह या शाम के समय ही निपटाने की कोशिश करेंगे। गर्म हवाएं और उमस भी परेशानी बढ़ा सकती हैं। ऐसे में कामकाजी लोगों और छात्रों को अपनी दिनचर्या में बदलाव करना पड़ सकता है ताकि वे गर्मी के प्रभाव से बच सकें और स्वास्थ्य सुरक्षित रख सकें।
अत्यधिक गर्मी का असर सीधे लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। डॉक्टरों के अनुसार, इस मौसम में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, सिरदर्द और चक्कर आने जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। खासतौर पर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। शरीर में पानी की कमी न हो, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, नींबू पानी, छाछ और अन्य तरल पदार्थों का सेवन करना जरूरी है। साथ ही धूप में निकलते समय सिर को ढककर रखना और हल्के कपड़े पहनना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेगा।
गर्मी को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और अन्य गर्मी से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की योजना बनाई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से धूप में बाहर न निकलें, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें और मौसम से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन करें ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
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