Kanpur News:‘दोगुना पैसा’ का ऑफर, भरोसा किया और गंवा बैठे 9.13 लाख… आगे क्या हुआ जानकर चौंक जाएंगे आप

देवी सहाय नगर, कल्याणपुर निवासी नीलम कुमारी ने 26 मार्च को कल्याणपुर थाने में तहरीर देकर बताया कि पांच फरवरी को उनके मोबाइल पर एक इंटरनेशनल कॉल आई थी। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को निवेश सलाहकार बताते हुए कम समय में रकम दोगुनी करने का झांसा दिया। भरोसा जीतने के लिए आरोपी ने उन्हें एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ लिया, जहां अन्य लोगों के मुनाफे के फर्जी स्क्रीनशॉट और संदेश दिखाकर उन्हें निवेश के लिए प्रेरित किया गया।