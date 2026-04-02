गर्लफ्रेंड के सामने फूट-फूटकर रोने लगा MBA छात्र, किडनी बेचने के बाद हुई हालत खराब, वजह जान हो जाएंगे हैरान

पुलिस के कहने पर आयुष ने अपनी गर्लफ्रेंड से बात कराई। लड़की बिहार के बेगूसराय जिले की रहने वाली है। वह तुरंत कानपुर पहुंच गई। जैसे ही गर्लफ्रेंड को आयुष ने देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह जोर-जोर से रोने लगा और बोला कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गर्लफ्रेंड ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और आंसू पोंछे। उसने आयुष को ढांढस बंधाया। यह मुलाकात बुधवार दोपहर करीब 12 बजे हुई। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में गर्लफ्रेंड को ICU में ले जाया गया। तीन दरोगा और एक महिला पुलिसकर्मी उसके साथ अंदर थे।