सुहागरात मनाने के लिए कमरे में गया पति, अंदर पत्नी ने कर दी बुरी तरह पिटाई, फिर हुआ खूनखराबा

रामपुर जिले के बिलासपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले 22 साल युवक कन्हैया की शादी उत्तराखंड के किच्छा में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हुई थी। यह शादी आर्य समाज सम्मेलन के तहत हुई थी। युवक की दुल्हन किच्छा की रहने वाली है। शादी के बाद सुहागरात की रात आई। युवक कमरे में अपनी पत्नी के पास गया। लेकिन पत्नी ने उसके साथ रहने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती। मेरी जबरदस्ती घरवालों ने शादी करवाई है। जब युवक बात करने लगा तो पत्नी ने गुस्सा होकर उसके मुंह पर थप्पड़ मारे। उसने युवक की गले की चेन भी तोड़ दी। युवक ने बताया कि पत्नी ने उसे कई थप्पड़ लगाए और गला भी पकड़ लिया। युवक डर गया और चीखने-चिल्लाने लगा। कमरे से आवाजें सुनकर लोग इकट्ठा हो गए।