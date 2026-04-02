सुहागरात मनाने के लिए कमरे में गया पति, अंदर पत्नी ने कर दी बुरी तरह पिटाई, फिर हुआ खूनखराबा

सुहागरात पर दुल्हन का खौफनाक रूप
Rampur Crime News: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। शादी के पहले दिन ही सुहागरात पर पत्नी ने पति को पीट दिया। इसके बाद पंचायत में पत्नी के परिवारवालों ने पति की बुरी तरह पिटाई कर दी। युवक अब अपनी पत्नी के साथ रहने से मना कर रहा है।
रामपुर जिले के बिलासपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले 22 साल युवक कन्हैया की शादी उत्तराखंड के किच्छा में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हुई थी। यह शादी आर्य समाज सम्मेलन के तहत हुई थी। युवक की दुल्हन किच्छा की रहने वाली है। शादी के बाद सुहागरात की रात आई। युवक कमरे में अपनी पत्नी के पास गया। लेकिन पत्नी ने उसके साथ रहने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती। मेरी जबरदस्ती घरवालों ने शादी करवाई है। जब युवक बात करने लगा तो पत्नी ने गुस्सा होकर उसके मुंह पर थप्पड़ मारे। उसने युवक की गले की चेन भी तोड़ दी। युवक ने बताया कि पत्नी ने उसे कई थप्पड़ लगाए और गला भी पकड़ लिया। युवक डर गया और चीखने-चिल्लाने लगा। कमरे से आवाजें सुनकर लोग इकट्ठा हो गए।
युवक ने अपनी परेशानी बताकर पत्नी के मायके वालों से शिकायत की। इसके बाद दोनों पक्षों की पंचायत बुलाई गई। पंचायत में बातचीत चल रही थी। अचानक पत्नी के परिवार के लोगों ने युवक पर हमला कर दिया। वे लोग युवक को पीटने लगे। पिटाई इतनी बुरी थी कि युवक लहूलुहान हो गया। खबरों के अनुसार, पत्नी के पक्ष के लोगों ने ईंट से भी युवक का सिर फोड़ दिया। युवक को गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
लहूलुहान हालत में युवक ने बताया कि मेरा सुहागरात का दिन था। लेकिन लड़की बोली कि वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती। घरवालों ने जबरदस्ती शादी करवाई है। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे और गले की चेन तोड़ दी। मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। अगर इसके साथ रहा तो मैं मर जाऊंगा। युवक का कहना है कि वह अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। वह अपनी पत्नी से अलग रहना चाहता है।
यह घटना शादी के ठीक अगले दिन हुई। सामूहिक विवाह में खुशी का माहौल था, लेकिन सुहागरात पर सब कुछ बदल गया। पत्नी के परिवार ने पंचायत में भी युवक को नहीं बचाया, बल्कि खुद हमला कर दिया। स्थानीय लोगों में इस घटना की चर्चा जोरों पर है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। युवक के परिवार ने शिकायत दर्ज कराई है।
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