दुल्हन बनने से पहले लड़की ने रचा मास्टर प्लान, नशीला पदार्थ खिलाकर परिवार को किया बेहोश, प्रेमी संग हुई फरार

रात में जब घर से कोई आवाज नहीं आई, तो पड़ोसी चिंतित होकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि पूरा परिवार अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सब हैरान थे। ग्रामीणों ने तुरंत परिवार के सभी सदस्यों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जब परिवार के सदस्यों को होश आया तो उन्होंने अपनी बेटी को गायब पाया। काफी तलाश के बाद पता चला कि रिजवान युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है और इसमें जुनैद की मदद रही। घटना के बाद पूरे परिवार में रोने-चिल्लाने का माहौल है। शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गई हैं।