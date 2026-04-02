Fatehpur News:“एक कॉल, मीठी आवाज और शादी का सपना… फिर खाते से गायब हो जाते थे पैसे”, छह गिरफ्तार

पूछताछ में मुख्य आरोपी आदित्य ने बताया कि वेबसाइट पर पंजीकरण करने वाले लोगों को कॉल कर यह कहा जाता था कि उनकी प्रोफाइल को 20 लड़कियों ने पसंद किया है। बातचीत और संपर्क विवरण उपलब्ध कराने के नाम पर 2,999 रुपये से लेकर 19,999 रुपये तक के पैकेज ऑफर किए जाते थे। पीड़ितों को फर्जी फोटो और कॉल सेंटर की महिलाओं के नंबर भेजे जाते थे, जो बातचीत कर उन्हें और पैसे देने के लिए प्रेरित करती थीं। ठगी के बाद संबंधित सिम कार्ड बंद कर दिए जाते थे।गिरोह ने “यूनिक रिश्ता”, “शुभ मंगल जोड़ी”, “ड्रीम पार्टनर”, “परफेक्ट रिश्ते”, “शुभ मैट्रिमोनियल”, “विवाह गाइड” और “वर-वधू डॉट कॉम” जैसे नामों से वेबसाइट संचालित कर रखी थीं। जांच में सामने आया कि इन फर्मों का पंजीकरण उद्यम पोर्टल और श्रम विभाग में भी कराया गया था, जिससे लोगों को भरोसा दिलाया जा सके।