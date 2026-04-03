Kanpur News:अवैध किडनी कांड में फरार दो ओटी टेक्नीशियन गिरफ्तार, अब तक आठ आरोपी भेजे गए जेल

पुलिस उपायुक्त पश्चिम एस.एम. कासिम आबिदी ने बताया कि थाना रावतपुर क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में अवैध किडनी खरीद-फरोख्त के मामले की जांच के दौरान छह लोगों के साथ अन्य डॉक्टरों के नाम भी सामने आए थे। इनमें कुलदीप और राजेश वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी।उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब तक कुल आठ आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है।