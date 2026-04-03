Kanpur News:कॉपियों में छिपा ‘राज’: कहीं 500 का नोट, कहीं दिल छू लेने वाली गुहार—परीक्षक भी रह गए सन्न!

शहर में इस बार पांच मूल्यांकन केंद्रों—जीआईसी चुन्नीगंज, डीएवी इंटर कॉलेज, बीएनएसडी इंटर कॉलेज, एबी विद्यालय और सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज—पर 18 मार्च से शुरू हुआ मूल्यांकन कार्य बुधवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान कुल 6,09,059 उत्तरपुस्तिकाओं की जांच की गई, जिनमें हाईस्कूल की 3,03,444 और इंटरमीडिएट की 3,05,615 कॉपियां शामिल रहीं। अंतिम दिन इंटरमीडिएट के हिंदी और गणित विषय की 5085 कॉपियों का मूल्यांकन किया गया। कार्य पूरा होने के बाद परीक्षकों के बीच कॉपियों में मिले रोचक संदेशों और नोटों को लेकर दिनभर चर्चा होती रही। कई परीक्षकों ने बताया कि छात्रों ने पास होने की गुहार के साथ भावनात्मक संदेश लिखे, तो कुछ ने उत्तरपुस्तिकाओं में रुपये भी रखे। इस तरह के मामलों ने मूल्यांकन केंद्रों पर उत्सुकता और चर्चा का माहौल बनाए रखा।