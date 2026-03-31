Kanpur News:किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का खुलासा, 6 गिरफ्तार, 4 फरार,विदेश तक फैला नेटवर्क

पुलिस के मुताबिक मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। सूचना थी कि कुछ अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पैसों का लालच या इलाज का झांसा देकर उनकी किडनी निकाली जाती है और फिर उसे जरूरतमंद मरीजों को ऊंची कीमत पर बेचा जाता है। छापेमारी के दौरान गिरफ्तार आरोपियों में डॉ. सुरजीत सिंह अहूजा (54) उनकी पत्नी डॉ. प्रीति अहूजा (50), डॉ. राजेश कुमार (44), डॉ. राम प्रकाश (40), डॉ. नरेन्द्र सिंह (35) और शिवम अग्रवाल (32) शामिल हैं। जिसमें शिवम अग्रवाल एम्बुलेंस संचालक है और खुद को डॉक्टर बताकर इस नेटवर्क में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में दवाइयां और करीब 1.75 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गिरोह सुनियोजित तरीके से काम करता था, जिसमें डॉक्टरों के साथ बिचौलियों का भी अहम रोल था।