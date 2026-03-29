Weather Update:कभी धूप तो कभी ठंडी हवा… जानिए आखिर कब तक चलेगा ये बदलता मौसम

सुबह के समय हल्की गति से चलने वाली हवाएं दोपहर तक 1 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं। हवाओं की इस बढ़ती रफ्तार का असर तापमान और वातावरण दोनों पर साफ तौर पर देखा जाएगा। दिन के समय गर्मी का प्रभाव बढ़ सकता है, हालांकि हवाएं बीच-बीच में राहत भी देंगी।दिन के तापमान में वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। बीते कुछ दिनों से चल रही हल्की ठंडक अब कम होती दिख रही है और दोपहर के समय गर्मी का एहसास बढ़ेगा।