Kanpur News:फर्जी GST पंजीयन का जाल: करोड़ों की टैक्स चोरी का खुलासा, तीन पर मुकदमा

राज्य कर विभाग की जांच में सामने आया कि ‘श्री हरी ट्रेडर्स’ फर्म का जीएसटी पंजीयन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कराया गया था। फर्म के स्वामी बबलू ने कानपुर के मंगला विहार स्थित एक पते का इस्तेमाल किया, लेकिन मौके पर जांच में भवन स्वामी ने साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने किसी को किराए पर जगह दी है। उन्होंने यह भी बताया कि वह बबलू नाम के व्यक्ति को नहीं जानते। इससे साफ हो गया कि पते का दुरुपयोग कर पंजीयन हासिल किया गया, जो एक सुनियोजित धोखाधड़ी का हिस्सा है।