Kanpur News:सड़कों पर ‘डिजिटल लगाम’: बिना क्यूआर कोड अब नहीं दौड़ेगा ई-रिक्शा-ई-ऑटो

कानपुर नगर में ई-रिक्शा और ई-ऑटो के संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए शुरू किया गया क्यूआर कोड स्टीकर अभियान अब शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने की ओर बढ़ रहा है। इस पहल के तहत प्रत्येक वाहन को एक यूनिक क्यूआर कोड दिया जा रहा है, जिससे उसकी पूरी जानकारी—जैसे मालिक, रूट, वैधता और रजिस्ट्रेशन—एक स्कैन में सामने आ जाएगी। इससे न केवल यात्रियों को भरोसा मिलेगा, बल्कि पुलिस के लिए भी निगरानी आसान होगी। खास बात यह है कि यह व्यवस्था डिजिटल ट्रैकिंग को बढ़ावा देगी और अवैध संचालन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करेगी।