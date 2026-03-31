Kanpur News: फर्जी UPI स्क्रीनशॉट से ‘डिजिटल डकैती’, आठ बार में 2.13 लाख उड़ाए, सात महीने बाद खुला खेल

कानपुर। डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग के बीच ठगी के नए तरीके भी सामने आ रहे हैं। पनकी थाना क्षेत्र में एक दुकानदार द्वारा फर्जी UPI स्क्रीनशॉट दिखाकर ई-कॉमर्स कंपनी से 2.13 लाख रुपये की ठगी का मामला उजागर हुआ है। कंपनी प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना ऑनलाइन लेनदेन में सावधानी बरतने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी ने इस तरह की ठगी और कहीं तो नहीं की।