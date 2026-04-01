Weather Update: अप्रैल का ये बदला मिजाज आपको चौंका देगा, बाहर निकलने से पहले जान लें ये जरूरी बात

कानपुर। अप्रैल के पहले सप्ताह में शहर का मौसम तेजी से बदलता नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव बना रहेगा, जबकि बारिश की संभावना बेहद कम है। इससे दिन में गर्मी और सुबह-शाम हल्की ठंड का मिश्रित असर देखने को मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव सामान्य मौसमी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इससे लोगों को असहजता का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में नागरिकों को सतर्क रहने और अपनी दिनचर्या में मौसम के अनुसार बदलाव करने की सलाह दी गई है।