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Weather Update: अप्रैल का ये बदला मिजाज आपको चौंका देगा, बाहर निकलने से पहले जान लें ये जरूरी बात

Kanpur Weather Update:कानपुर में अप्रैल के पहले सप्ताह में तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। दिन में गर्मी और सुबह-शाम हल्की ठंडक महसूस होगी। बारिश की संभावना कम है, ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य और दिनचर्या को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

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कानपुर

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Avanish Kumar

Apr 01, 2026

कानपुर। अप्रैल के पहले सप्ताह में शहर का मौसम तेजी से बदलता नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव बना रहेगा, जबकि बारिश की संभावना बेहद कम है। इससे दिन में गर्मी और सुबह-शाम हल्की ठंड का मिश्रित असर देखने को मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव सामान्य मौसमी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इससे लोगों को असहजता का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में नागरिकों को सतर्क रहने और अपनी दिनचर्या में मौसम के अनुसार बदलाव करने की सलाह दी गई है।

सामान्य से अधिक दर्ज हो रहा तापमान

मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 37.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 24.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 6.6 डिग्री ज्यादा है। दिन में तेज धूप के कारण गर्मी का एहसास बढ़ गया है, जबकि सुबह और देर रात हल्की ठंडक बनी रहती है। इस अंतर के कारण शरीर को मौसम के साथ तालमेल बिठाने में परेशानी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह बदलाव अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा, जिससे तापमान में स्थिरता आने में समय लग सकता है।

5 अप्रैल तक जारी रहेगा उतार-चढ़ाव

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 5 अप्रैल तक तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव बना रहेगा। कभी तापमान में हल्की गिरावट तो कभी अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है और बारिश की उम्मीद बहुत कम है। ऐसे में दिन के समय गर्मी धीरे-धीरे बढ़ेगी और लोगों को धूप का अधिक सामना करना पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव गर्मी के मौसम के आगमन का संकेत है, जिससे आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है।

स्वास्थ्य पर पड़ सकता है असर

बदलते मौसम का असर सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। सुबह और रात के समय हल्की ठंडक के कारण सर्दी-जुकाम, खांसी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं, जबकि दिन में तेज धूप और गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन, सिरदर्द और थकान की शिकायत हो सकती है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि लोग दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, बाहर निकलते समय सिर ढकें और हल्के व आरामदायक कपड़े पहनें। इसके अलावा खानपान में भी सावधानी बरतना जरूरी है, ताकि शरीर को मौसम के बदलाव से होने वाले प्रभावों से बचाया जा सके।

किसानों के लिए भी अहम समय

यह समय किसानों के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है। बारिश की कमी के कारण सिंचाई पर निर्भरता बढ़ेगी, जिससे खेती की लागत पर असर पड़ सकता है। वहीं तापमान में उतार-चढ़ाव फसलों की वृद्धि और गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों को अपनी फसलों की नियमित निगरानी करनी चाहिए और जरूरत के अनुसार सिंचाई व पोषण देना चाहिए। साथ ही, मौसम के पूर्वानुमान पर नजर बनाए रखना जरूरी है, ताकि किसी भी संभावित बदलाव के लिए पहले से तैयारी की जा सके।

सतर्क रहने की जरूरत

अप्रैल की शुरुआत में मौसम का यह बदलता रुख लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। दिन और रात के तापमान में अंतर के कारण दैनिक जीवन प्रभावित हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि लोग मौसम के अनुसार अपनी आदतों में बदलाव करें और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को अधिक ध्यान देने की जरूरत है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी समय-समय पर एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, ताकि लोग सुरक्षित रह सकें और किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।

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Published on:

01 Apr 2026 05:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Weather Update: अप्रैल का ये बदला मिजाज आपको चौंका देगा, बाहर निकलने से पहले जान लें ये जरूरी बात

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