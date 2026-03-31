सीएम योगी की मां को अपशब्द कहने वाला मौलाना गिरफ्तार, STF कर रही है पूछताछ

सीएम योगी की मां को अपशब्द बोलने के मामले में बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम कमर चतुर्वेदी कासमी से एसटीएफ गोरखपुर यूनिट पूछताछ कर रही है, इस पर कारवाई पूरी जांच के बाद होगी। बता दें कि आरपी मौलाना ने बिहार में एक तकरीर के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की थी। इसका वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ यूपी में बड़े पैमाने पर लोगों में आक्रोश फैल गया। कई हिंदू संगठनों और साधु-संतों ने इसका विरोध करते हुए जगह-जगह प्रदर्शन कर मौलाना का पुतला भी फूंका।