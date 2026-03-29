इंस्टाग्राम का प्यार…28 साल के युवक के साथ भागी पांच बच्चों की मां, फिर महिला ने कुछ किया ऐसा…

पति जब उसे फोन करता तो बात नहीं हो पाती, मामला थाने पहुंचा और गुमशुदगी दर्ज हुई। करीब दस दिन बाद यह पता चला कि वह महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ पीपीगंज क्षेत्रमें एक किराए के मकान में रह रही है। पुलिस उसे ढूंढ कर थाने लाई। बच्चों ने अपनी मां को देखकर घर लौटने की भावुक अपील की, लेकिन महिला शुरू में प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। थाने में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ गई। थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह की मौजूदगी में करीब दो घंटे तक पंचायत हुई, जिसमें समझौते का प्रयास किया गया। बच्चों और पति की काफी मिन्नतों के बाद महिला ने अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद छोड़ दी और अपने बच्चों के साथ घर लौटने को राजी हो गई।