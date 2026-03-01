‘ब्वॉयफ्रेंड से शादी कराओ…नहीं तो कूदकर मर जाऊंगी’… टंकी पर चढ़ प्रेमिका ने किया हंगामा

मामला बिगड़ता देख पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची झंगहा थाना पुलिस ने पहले तो किशोरी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। अंत में पुलिस ने किशोरी के 17 वर्षीय प्रेमी (9वीं का छात्र) को उसके घर से बुलवाया। पुलिस ने लड़की को यकीन दिलाने के लिए कि उसकी शादी उसी लड़के से होगी, मौके पर सिंदूर, माला और शादी का अन्य सामान मंगवाया। इन सामानों को देखकर लड़की का गुस्सा शांत हुआ और वह नीचे उतरने को राजी हुई।