कानपुर की यशस्विनी ने सीएम को गिफ्ट किया बुलडोजर टॉय,रामनवमी पर सीएम ने कन्याओं के पांव धोए, चुनरी ओढ़ाई

गोरखनाथ मंदिर में अपने प्रवास के तीसरे दिन सुबह करीब 9 बजे योगी ने जनता दर्शन में करीब 2 सौ लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान माफियागिरी पर पुलिस अधिकारियों को दो टूक कहा कि गुंडागर्दी करने वालों को उठाकर बंद करो। किसी मुकदमे में जमानत पर छूटने के बाद आरोपी अगर वादी को धमका रहा हो तो जमानत रद्द कराने की कार्रवाई की जाए। गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए लोगों को आश्वासन दिया। बोले धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। अस्पताल से इलाज का इस्टीमेट मिलते ही सरकार धन उपलब्ध करा देगी।