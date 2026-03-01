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देवरिया में नायरा के पेट्रोल पम्प पर 400 लीटर डीजल जब्त, FIR के निर्देश…ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मारा छपा

प्रशासन ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और आवश्यकता के अनुसार ही ईंधन खरीदें। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अनावश्यक भंडारण से कृत्रिम संकट पैदा हो सकता है। पुलिस और प्रशासन की टीमें कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थिति पर नजर रख रही हैं।

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देवरिया

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anoop shukla

Mar 26, 2026

Up news, deoria

फ़ोटो सोर्स: पत्रिका, प्रशासन की चेकिंग

देवरिया में पेट्रोलियम पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे औचक निरीक्षण अभियान के तहत गुरुवार 26 मार्च को देवरिया-बलिया मार्ग पर स्थित नायरा के पेट्रोल पम्प “माँ आटो फ्यूल, अहिलवार बुजुर्ग” पर गंभीर अनियमितता पाई गई। निरीक्षण के दौरान पेट्रोल पम्प परिसर में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पर रखे दो ड्रमों में डीजल भरा जा रहा था। संदेह होने पर वाहन को रोककर जांच की गई।

बिना रिकॉर्ड के कर्मचारियों द्वारा 4 सौ लीटर डीजल भरा जा रहा था

ट्रैक्टर-ट्रॉली पर उपस्थित व्यक्तियों ने अपना नाम फिरोज अहमद पुत्र विस्मिल्लाह एवं गोविंद गुप्ता पुत्र स्व. बाबूनाथ गुप्ता, निवासी ग्राम चकरवाधूस पंसरही, पोस्ट बड़हराबाबू, थाना बरियारपुर बताया। जांच में पाया गया कि दोनों ड्रमों में लगभग 200-200 लीटर, कुल लगभग 400 लीटर डीजल भरा जा रहा था।

जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि पेट्रोल पम्प के प्रबंधक/कर्मचारियों द्वारा बिना किसी वैध अभिलेख, नाम-पता अंकित किए तथा वाहन का पंजीकरण संख्या दर्ज किए बिना ही डीजल की आपूर्ति की जा रही थी। साथ ही, मशीन से निर्गत रसीद (पर्ची) भी संबंधित व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं कराई गई। उक्त कृत्य उत्तर प्रदेश हाई स्पीड डीजल ऑयल कंट्रोल ऑर्डर, 1981 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

पेट्रोल पंप के विरुद्ध FIR का आदेश, डीजल सहित ट्रैक्टर ट्रॉली सीज

मौके पर दोनों ड्रमों में भरे लगभग 400 लीटर डीजल सहित ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में लेकर थाना कोतवाली की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। संबंधित पेट्रोल पम्प के विरुद्ध प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, मौके पर पाए गए दोनों व्यक्तियों को नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कालाबाजारी अथवा अनियमित आपूर्ति किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

डीएम की अपील…अफवाहों में न पड़ें

डीएम दिव्या मित्तल ने जनता से अपील की है कि वे भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से पेट्रोल पंपों पर भीड़ न लगाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि घबराहट में जरूरत से ज्यादा ईंधन खरीदने से कृत्रिम संकट पैदा हो सकता है, जिससे अन्य लोगों को परेशानी होगी। साथ ही, उन्होंने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्धारित मानकों के अनुसार ही ईंधन की बिक्री करने का निर्देश दिया।

किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने दोहराया कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और जनहित में सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि जनपदवासियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

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Published on:

26 Mar 2026 11:05 pm

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