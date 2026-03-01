देवरिया में नायरा के पेट्रोल पम्प पर 400 लीटर डीजल जब्त, FIR के निर्देश…ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मारा छपा

मौके पर दोनों ड्रमों में भरे लगभग 400 लीटर डीजल सहित ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में लेकर थाना कोतवाली की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। संबंधित पेट्रोल पम्प के विरुद्ध प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, मौके पर पाए गए दोनों व्यक्तियों को नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कालाबाजारी अथवा अनियमित आपूर्ति किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।