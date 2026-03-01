दो दिवसीय ग्लोबल AI कॉन्फ्लुएंस 2026 का सफल समापन, 26 देशों के छात्रों की रही सहभागिता

हालांकि, इसके साथ ही भ्रामक जानकारी, डेटा गोपनीयता, तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता और रोजगार के बदलते स्वरूप जैसी चुनौतियां भी सामने आई हैं। श्री बालकृष्ण जी ने विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे एआई का उपयोग जागरूकता, नैतिकता और आलोचनात्मक सोच के साथ करें तथा अपने ज्ञान, संस्कार और रचनात्मकता को सशक्त बनाएं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तकनीक हमारे लिए एक साधन है, न कि हमारा स्वामी, और आने वाला समय उन्हीं युवाओं का होगा जो तकनीक के साथ-साथ अपने मानवीय मूल्यों को भी बनाए रखेंगे।