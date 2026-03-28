गोरखपुर में SIR प्रक्रिया पूर्ण, 10 अप्रैल को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची

प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे अंतिम सूची जारी होने के बाद अपने नाम की जांच अवश्य करें और यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। अधिकारियों का कहना है कि एक सटीक और पारदर्शी मतदाता सूची लोकतंत्र की मजबूती की आधारशिला होती है। इस दिशा में गोरखपुर प्रशासन ने जो प्रयास किए हैं, वह आगामी चुनावों को निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही, यह अभियान नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने का भी एक प्रभावी माध्यम साबित हुआ है।