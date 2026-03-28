28 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

बिजनौर में GST का बड़ा खेल: दिल्ली-गाजियाबाद के मास्टरमाइंड गिरफ्तार, फर्जी फर्मों से सरकार को लगाया चूना

Bijnor Crime: बिजनौर में दिल्ली और गाजियाबाद के दो कारोबारियों को फर्जी फर्म बनाकर जीएसटी चोरी और ITC का लाभ उठाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Mohd Danish

Mar 28, 2026

bijnor gst fraud Delhi-Ghaziabad mastermind arrested

दिल्ली-गाजियाबाद के मास्टरमाइंड गिरफ्तार | Image Source - Pexels

GST Fraud News: बिजनौर पुलिस ने एक हाई-प्रोफाइल जीएसटी चोरी मामले का पर्दाफाश करते हुए दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फर्जी फर्म बनाकर बिना किसी असली व्यापार के जीएसटी रिटर्न दाखिल किए और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ उठाया। इस कार्रवाई से सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान होने से बचाया गया है।

फर्जी फर्म के माध्यम से ITC का लाभ

पुलिस के अनुसार, दिल्ली और गाजियाबाद निवासी आरोपियों ने कागजी दस्तावेजों के जरिए फर्जी लेनदेन दिखाया और जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न दाखिल कर ITC का लाभ उठाया। इस तरह के धोखाधड़ीपूर्ण कामकाज ने राज्य कर विभाग को गंभीर वित्तीय नुकसान पहुंचाया।

शिकायत और प्रारंभिक जांच

सहायक आयुक्त राज्य कर अभिनव सोनी ने 12 दिसंबर 2025 को शहर कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया कि फर्म संचालक ने फर्जी तरीके से जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुँचाया। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की।

आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी

जांच के दौरान दिल्ली के रामविहार जीवनपुर निवासी प्रवेश शर्मा और गाजियाबाद के नवयुग मार्केट-29 निवासी अमित कुमार सिंघल के नाम सामने आए। शुक्रवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उन्होंने फर्जी फर्म और कागजी लेनदेन करने की बात स्वीकार की।

पुलिस की कानूनी कार्रवाई

शहर कोतवाल राम प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपी स्क्रैप और लोहा कारोबार में संलग्न हैं। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और आवश्यकतानुसार अन्य विधिक कार्रवाई भी की जा रही है।

सरकारी राजस्व की सुरक्षा

पुलिस और राज्य कर विभाग ने बताया कि इस गिरफ्तारी से न केवल वर्तमान में राजस्व की सुरक्षा हुई है, बल्कि भविष्य में ऐसे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। विभाग अब कड़े निगरानी तंत्र और डिजिटल ऑडिटिंग सिस्टम को और प्रभावी बनाने पर काम कर रहा है, ताकि फर्जी फर्म और ITC के दुरुपयोग की घटनाओं को जल्दी पकड़ा जा सके। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई से कारोबारियों में सख्त संदेश जाएगा कि कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी बख्शी नहीं जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Mar 2026 10:16 am

Published on:

28 Mar 2026 10:15 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / बिजनौर में GST का बड़ा खेल: दिल्ली-गाजियाबाद के मास्टरमाइंड गिरफ्तार, फर्जी फर्मों से सरकार को लगाया चूना

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बिजनौर में मौत का तांडव, तीन सड़क हादसों में दो की गई जान, तीन घायल अस्पताल में लड़ रहे जंग

बिजनोर

यूपी में तेंदुओं पर लगेगी ‘लगाम’! बढ़ते हमलों के बीच सरकार का बड़ा एक्शन प्लान, ऐसे रुकेगी इनकी संख्या

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट Ai
बिजनोर

बिजनौर में रहस्यमयी मौत: घर के बाहर गिरे मिले जीराज, कमरे में मिली रामरती की लाश, पोस्टमार्टम ने खोला बड़ा राज

bijnor couple death electric shock mystery
बिजनोर

गन्ने के खेत में एक महिला के लिए अचानक मौत बनकर आया तेंदुआ, चीख गूंजते ही मचा हड़कंप

Bijnor News
बिजनोर

Bijnor Accident: ईद से पहले मातम, बिजनौर में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से युवक की मौत, मचा कोहराम

bijnor road accident youth death eid
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.