बिजनौर में GST का बड़ा खेल: दिल्ली-गाजियाबाद के मास्टरमाइंड गिरफ्तार, फर्जी फर्मों से सरकार को लगाया चूना

पुलिस और राज्य कर विभाग ने बताया कि इस गिरफ्तारी से न केवल वर्तमान में राजस्व की सुरक्षा हुई है, बल्कि भविष्य में ऐसे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। विभाग अब कड़े निगरानी तंत्र और डिजिटल ऑडिटिंग सिस्टम को और प्रभावी बनाने पर काम कर रहा है, ताकि फर्जी फर्म और ITC के दुरुपयोग की घटनाओं को जल्दी पकड़ा जा सके। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई से कारोबारियों में सख्त संदेश जाएगा कि कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी बख्शी नहीं जाएगी।