गोरखपुर में खतरनाक स्टंट करने वाले पांच बाइक सवार गिरफ्तार, आगे भी जारी रहेगी कारवाई

गोरखपुर पुलिस लगातार स्टंटबाजों पर कारवाई कर रही है, सोमवार को गुलरिहा थाने की पुलिस ने पांच स्टंटबाज को हिरासत में लिया है। इनकी 5 बाइक भी सीज कर दी गई है। सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी करते हुए इनके कई वीडियो शेयर हो रहे थे, जिसके बाद ये पुलिस की नजर में आए जिसके बाद संबंधित वीडियो से पहचान कर पुलिस ने कार्रवाई की है। CO गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने बताया कि गुलरिहा क्षेत्र में 29 मार्च को बाइक से स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हो रहा था। जिसमे साफ दिख रहा है कि सड़क पर बाइक से जानलेवा स्टंट किया जा रहा है।