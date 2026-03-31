31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP Anganwadi Salary Hike: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बढ़ेगी सैलरी, स्मार्ट मानदेय देने के लिए योगी सरकार का आदेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anuj Singh

Mar 31, 2026

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ऐलान

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ऐलान

UP Anganwadi Workers Salary Hike: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया है। सीएम योगी ने कहा कि अगर आंगनबाड़ी केंद्र स्मार्ट बन रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं का मानदेय भी स्मार्ट होना चाहिए। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया है कि जल्द ही मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जाए। सीएम ने जोर देकर कहा कि मानदेय सम्मानजनक होना चाहिए। इसका मतलब है कि न्यूनतम मानदेय की गारंटी मिलनी चाहिए, ताकि ये महिलाएं अपनी सेवा ठीक से कर सकें। यह फैसला प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए राहत भरा है।

प्रदेश में कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं?

उत्तर प्रदेश में कुल 1.89 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं काम करती हैं। इन्हें अभी 8000 रुपये प्रति महीना मानदेय मिलता है। साथ ही 1.39 लाख सहायिकाएं हैं, जिन्हें 4000 रुपये महीना मिलता है। अनुमान है कि कार्यकर्ताओं का मानदेय 4000 रुपये तक और सहायिकाओं का 3000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। इससे इनकी कुल कमाई अच्छी-खासी बढ़ जाएगी। सरकार का कहना है कि ये बढ़ोतरी इन महिलाओं के सम्मान और उनके काम को देखते हुए की जा रही है।

योगी सरकार ने सपा सरकार पर साधा निशाना

सीएम योगी ने पिछली सपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले पोषाहार का वितरण उत्तर भारत का सबसे बड़ा शराब माफिया करता था। सरकार ने पैसा लेकर इस काम का ठेका शराब माफिया को दे रखा था। योगी ने कहा कि मैं भौचक्का रह गया था कि शराब माफिया महिला एवं बाल विकास विभाग में कैसे घुस गया। मैंने पूछा कि शराब माफिया का यहां क्या काम है? उन्होंने आरोप लगाया कि ये वही लोग हैं जो जाति के नाम पर समाज को बांटते हैं और बच्चों के पोषाहार पर डाका डालते हैं। योगी सरकार ने इन गड़बड़ियों को खत्म कर दिया। अब पोषाहार का सही वितरण हो रहा है और आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। स्मार्टफोन वितरण और डिजिटल मॉनिटरिंग से काम और पारदर्शी हो गया है।

महिलाओं को मिलेगा फायदा

यह फैसला लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के परिवारों के लिए अच्छी खबर है। इन महिलाएं गांव-गांव में बच्चों को पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देती हैं। सम्मानजनक मानदेय से उनका मनोबल बढ़ेगा और वे बेहतर काम कर सकेंगी। योगी सरकार का कहना है कि महिलाओं के उत्थान पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। पेंशन बढ़ाने के बाद अब आंगनबाड़ी बहनों को यह तोहफा दिया गया है। जल्द ही आधिकारिक प्रस्ताव आ जाएगा और नया मानदेय लागू हो जाएगा।

ये भी पढ़ें

अलग प्रदेश की मांग को लेकर मायावती ने फिर भरी हुंकार, जनता से की बड़ी मांग
लखनऊ
पुरानी मांग पर मायावती की हुंकार

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 Mar 2026 08:26 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Anganwadi Salary Hike: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बढ़ेगी सैलरी, स्मार्ट मानदेय देने के लिए योगी सरकार का आदेश

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पति से झगड़ा करके तीन बच्चों समेत घर से निकली महिला, लखनऊ स्टेशन पर एक बच्चा हुआ गायब

लखनऊ स्टेशन
लखनऊ

नहीं देने होंगे एयरपोर्ट पर नाश्ते के लिए ज्यादा पैसे! सिर्फ 10 रुपये में ब्रेकफास्ट सर्विस हुई शुरू

lucknow airport offers cheap breakfast for passengers starting at just Rs 10 up news
लखनऊ

फ्लॉप शो! डिप्टी CM पाठक बोले- अखिलेश यादव की दाल नहीं गलेगी, मौर्य ने यूं कसा तंज

up deputy cm brajesh pathak and keshav prasad maurya took dig at akhilesh yadav
लखनऊ

UPPCS Success Story: एड़ी-चोटी का जोर लगाकर नेहा पांचाल बनीं टॉपर, घर और बच्ची को संभालते हुए रचा इतिहास

neha panchal
लखनऊ

अलग प्रदेश की मांग को लेकर मायावती ने फिर भरी हुंकार, जनता से की बड़ी मांग

पुरानी मांग पर मायावती की हुंकार
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.