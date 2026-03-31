UP Anganwadi Salary Hike: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बढ़ेगी सैलरी, स्मार्ट मानदेय देने के लिए योगी सरकार का आदेश

सीएम योगी ने पिछली सपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले पोषाहार का वितरण उत्तर भारत का सबसे बड़ा शराब माफिया करता था। सरकार ने पैसा लेकर इस काम का ठेका शराब माफिया को दे रखा था। योगी ने कहा कि मैं भौचक्का रह गया था कि शराब माफिया महिला एवं बाल विकास विभाग में कैसे घुस गया। मैंने पूछा कि शराब माफिया का यहां क्या काम है? उन्होंने आरोप लगाया कि ये वही लोग हैं जो जाति के नाम पर समाज को बांटते हैं और बच्चों के पोषाहार पर डाका डालते हैं। योगी सरकार ने इन गड़बड़ियों को खत्म कर दिया। अब पोषाहार का सही वितरण हो रहा है और आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। स्मार्टफोन वितरण और डिजिटल मॉनिटरिंग से काम और पारदर्शी हो गया है।