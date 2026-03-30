अलग प्रदेश की मांग को लेकर मायावती ने फिर भरी हुंकार, जनता से की बड़ी मांग

मायावती ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन हुआ है। उन्होंने दावा किया कि इस एयरपोर्ट की रूपरेखा और सभी जरूरी बुनियादी काम बसपा की सरकार में ही शुरू हो गए थे। उन्होंने बताया कि अगर उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने रोड़े नहीं अटकाए होते, तो यह काम यमुना एक्सप्रेसवे की तरह उनकी सरकार के समय में ही पूरा हो जाता। मायावती का कहना है कि बसपा शासन में विकास की कई बड़ी योजनाएं शुरू की गई थीं, लेकिन केंद्र की कांग्रेस सरकार ने उनमें बाधा डाली।