UP PCS Result Out: यूपी PCS में बेटियों का दबदबा, नेहा पंचाल बनीं टॉपर, टॉप 10 में 6 लड़कियां

नेहा पंचाल बनी टॉपर, टॉप 10 में 6 लड़कियां
UP PCS Result 2024 Out: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UP PCS Result Out) ने पीसीएस 2024 का अंतिम परिणाम रविवार को दोपहर 12:30 बजे घोषित कर दिया। इस बार टॉप करने वाली छात्रा का नाम नेहा पंचाल है। दूसरे स्थान पर अनन्या त्रिवेदी और तीसरे स्थान पर अभय प्रताप सिंह रहे।
टॉप 10 की लिस्ट में कुल छह लड़कियां शामिल हैं। यह बात लड़कियों की मेहनत और सफलता को दिखाती है। हालांकि, आयोग ने टॉपर्स के गांव या शहर की जानकारी नहीं दी है।
इस साल कुल 932 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित किया गया है। इनमें विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति होगी।
कुल 947 पदों के लिए 2719 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इनमें से 2698 अभ्यर्थी इंटरव्यू देने पहुंचे, जबकि 21 अभ्यर्थी इंटरव्यू में नहीं आ सके। कुछ पदों पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण 14 पद खाली रह गए।
पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा (प्री) के लिए 5.76 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। प्रीलिम्स का नतीजा मार्च 2025 में आया, जिसमें 15,066 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा (मेन्स) के लिए सफल हुए। मुख्य परीक्षा 29 जून 2025 से 2 जुलाई 2025 के बीच हुई थी। इसमें 13,776 अभ्यर्थी शामिल हुए। मुख्य परीक्षा का परिणाम 4 फरवरी 2026 को घोषित किया गया, जिसमें 2719 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए चुना गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद दो और अभ्यर्थियों को भी इंटरव्यू का मौका दिया गया।
यूपी पीसीएस 2024 का पूरा चयन प्रक्रिया काफी लंबी और प्रतिस्पर्धी रही। नेहा पंचाल जैसी छात्राओं की सफलता युवाओं को प्रेरित करती है। अब चयनित अभ्यर्थी जल्द ही अपने-अपने पदों पर काम शुरू करेंगे। यह परीक्षा सरकारी नौकरी पाने के सपने देखने वाले लाखों युवाओं के लिए एक बड़ा मौका साबित हुई है।
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग