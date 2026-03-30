UP PCS Result Out: यूपी PCS में बेटियों का दबदबा, नेहा पंचाल बनीं टॉपर, टॉप 10 में 6 लड़कियां

पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा (प्री) के लिए 5.76 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। प्रीलिम्स का नतीजा मार्च 2025 में आया, जिसमें 15,066 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा (मेन्स) के लिए सफल हुए। मुख्य परीक्षा 29 जून 2025 से 2 जुलाई 2025 के बीच हुई थी। इसमें 13,776 अभ्यर्थी शामिल हुए। मुख्य परीक्षा का परिणाम 4 फरवरी 2026 को घोषित किया गया, जिसमें 2719 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए चुना गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद दो और अभ्यर्थियों को भी इंटरव्यू का मौका दिया गया।