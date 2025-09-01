Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस जिसे हुआ था ‘साइलेंट’ कैंसर, विदेशी इलाज से भी ना बची, जानिए उस Pancreatic Cancer के बारे में

Pancreatic Cancer : लिवर कैंसर से जूझती दीपिका कक्कड़ की सर्जरी हुई है, वहीं तनिष्ठा चटर्जी स्टेज 4 कैंसर से जूझ रही हैं। इसी बीच पवित्र रिश्ता की एक्ट्रेस प्रिया मराठे ने कैंसर में जान गंवा दी। पर क्या आप उस पहली एक्ट्रेस के बारे में जानते हैं जिसे कैंसर हुआ था?

मुंबई

Ravi Gupta

Sep 01, 2025

pancreatic cancer nargis dutt, bollywood cancer actress, bollywood actress cancer patients, first Bollywood actress cancer news, Nargis Dutt death,
एक्ट्रेस नरगिस दत्त पैंक्रियाटिक कैंसर से लड़ी थीं | प्रतीकात्मक फोटो- पत्रिका

Pancreatic Cancer : इन दिनों लगातार कई बॉलीवुड एक्टर्स कैंसर की लड़ाई लड़ रहे हैं। लिवर कैंसर से जूझती दीपिका कक्कड़ की सर्जरी हुई है, वहीं तनिष्ठा चटर्जी स्टेज 4 कैंसर से जूझ रही हैं। इसी बीच पवित्र रिश्ता की एक्ट्रेस प्रिया मराठे ने कैंसर में जान गंवा दी। ऐसे कई स्टार हैं जिनको कैंसर ने छिन लिया। वैसे क्या आप जानते हैं कि पहली एक्ट्रेस कौन थी जिसे कैंसर जैसी घातक बीमारी हुई थी? आज हम उस एक्ट्रेस के बारे में जानेंगे और साथ ही कैंसर सर्जन डॉ. जयेश शर्मा से जानलेवा पैंक्रियाटिक कैंसर के लक्षण व बचाव की जानकारी लेंगे।

पहली एक्ट्रेस जिसे हुआ था साइलेंट कैंसर

फिल्म 'मदर इंडिया' की फेमस एक्ट्रेस नरगिस दत्त को कैंसर (Pancreatic Cancer) हुआ था। साल 1970 में इस बात का पता चला। इसके बाद उनका इलाज यूएस में चलने लगा। इस तरह से ये हिंदी सिनेमा की पहली एक्ट्रेस थीं जिनको कैंसर हुआ था। साल 1981 में इनकी मौत का कारण भी ये बीमारी बनी। बता दें, नरगिस ने 51 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। उनके बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म 'रॉकी' के रिलीज होने के 3 दिन पहले ही ये हुआ था।

ये भी पढ़ें

Birth Rate in India : 1.46 बिलियन आबादी वाले भारत में घटते जन्मदर का महासंकट! एक्सपर्ट ने बताया ये ‘बीमारी’ हैं कारण
Patrika Special News
birth rate in india, birth rate declining in india, Gynecologist says fertility crisis In India, fertility crisis causes,

Expert Advice | कैंसर सर्जन जयेश शर्मा से बातचीत

Pancreatic Cancer को साइलेंट कैंसर क्यों कहते हैं?

Silent Cancer Kya Hai | Photo- Patrika.com

पैंक्रियाटिक कैंसर (अग्नाशय कैंसर) के केस भारत में दुर्लभ हैं। मगर, धीरे-धीरे ये बीमारी पैर पसार रही है। डॉक्टर बताते हैं कि इस कैंसर के लक्षण आरंभ में पता नहीं चल पाते। देरी से पता चलने के कारण मरीज को बचा पाना मुश्किल होता है। इसलिए इसे साइलेंट किलर कैंसर भी कहा जाता है।

पैंक्रियाटिक कैंसर क्यों होता है?

कैंसर सर्जन डॉ. जयेश के मुताबिक, तंबाकू और शराब दोनों ही पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए रिस्क हैं। इन दोनों का सेवन इस तरह के कैंसर का जनक माना जाता है। मोटापा से भी ये होता है। पैंक्रियाटिक से जुड़ी बीमारी के कारण भी ये हो सकता है।

इन बीमारियों के कारण भी पैंक्रियाटिक कैंसर

डॉ. जयेश कहते हैं कि पैंक्रियाटिक कैंसर कई बार पीलिया होने के बाद पता चलता है। डायबिटिज का अचानक हो जाना या मधुमेह वाले रोगी का डायबिटिज अचानक बढ़ना भी इसकी ओर इशारा करता है। लंबे समय तक डायबिटिज का होना भी इस कैंसर का कारण हो सकता है।

Pancreatic Cancer Symptoms | पैंक्रियाटिक कैंसर के लक्षण

  • पेट के ऊपरी हिस्सा या पीठ की ओर दर्द
  • अचानक वजन का काम होना
  • भूख नहीं लगना
  • नोजिया या उल्टी जैसा मन होना
  • पेट भरा-भरा लगना

डॉ. जयेश ये सलाह देते हैं कि इसलिए पीलिया, डायबिटिज जैसी बीमारी को हल्के में ना लें। साथ ही ऐसे लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क कर लें।

ये भी पढ़ें

Chicken Meat Cause Cancer : चिकन-मटन खाने से कैंसर होता है? जानिए कैंसर के डॉक्टर ने क्या कहा
स्वास्थ्य
Chicken Meat Cancer Link, cancer doctor, chicken and red meat cancer link, Is chicken meat harmful,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cancer

Entertainment

health

health news

Published on:

01 Sept 2025 03:07 pm

Hindi News / Patrika Special / बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस जिसे हुआ था ‘साइलेंट’ कैंसर, विदेशी इलाज से भी ना बची, जानिए उस Pancreatic Cancer के बारे में

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट