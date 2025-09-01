बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस जिसे हुआ था ‘साइलेंट’ कैंसर, विदेशी इलाज से भी ना बची, जानिए उस Pancreatic Cancer के बारे में

Pancreatic Cancer : इन दिनों लगातार कई बॉलीवुड एक्टर्स कैंसर की लड़ाई लड़ रहे हैं। लिवर कैंसर से जूझती दीपिका कक्कड़ की सर्जरी हुई है, वहीं तनिष्ठा चटर्जी स्टेज 4 कैंसर से जूझ रही हैं। इसी बीच पवित्र रिश्ता की एक्ट्रेस प्रिया मराठे ने कैंसर में जान गंवा दी। ऐसे कई स्टार हैं जिनको कैंसर ने छिन लिया। वैसे क्या आप जानते हैं कि पहली एक्ट्रेस कौन थी जिसे कैंसर जैसी घातक बीमारी हुई थी? आज हम उस एक्ट्रेस के बारे में जानेंगे और साथ ही कैंसर सर्जन डॉ. जयेश शर्मा से जानलेवा पैंक्रियाटिक कैंसर के लक्षण व बचाव की जानकारी लेंगे।