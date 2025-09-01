बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस जिसे हुआ था ‘साइलेंट’ कैंसर, विदेशी इलाज से भी ना बची, जानिए उस Pancreatic Cancer के बारे में

Pancreatic Cancer : इन दिनों लगातार कई बॉलीवुड एक्टर्स कैंसर की लड़ाई लड़ रहे हैं। लिवर कैंसर से जूझती दीपिका कक्कड़ की सर्जरी हुई है, वहीं तनिष्ठा चटर्जी स्टेज 4 कैंसर से जूझ रही हैं। इसी बीच पवित्र रिश्ता की एक्ट्रेस प्रिया मराठे ने कैंसर में जान गंवा दी। ऐसे कई स्टार हैं जिनको कैंसर ने छिन लिया। वैसे क्या आप जानते हैं कि पहली एक्ट्रेस कौन थी जिसे कैंसर जैसी घातक बीमारी हुई थी? आज हम उस एक्ट्रेस के बारे में जानेंगे और साथ ही कैंसर सर्जन डॉ. जयेश शर्मा से जानलेवा पैंक्रियाटिक कैंसर के लक्षण व बचाव की जानकारी लेंगे।
फिल्म 'मदर इंडिया' की फेमस एक्ट्रेस नरगिस दत्त को कैंसर (Pancreatic Cancer) हुआ था। साल 1970 में इस बात का पता चला। इसके बाद उनका इलाज यूएस में चलने लगा। इस तरह से ये हिंदी सिनेमा की पहली एक्ट्रेस थीं जिनको कैंसर हुआ था। साल 1981 में इनकी मौत का कारण भी ये बीमारी बनी। बता दें, नरगिस ने 51 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। उनके बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म 'रॉकी' के रिलीज होने के 3 दिन पहले ही ये हुआ था।
Expert Advice | कैंसर सर्जन जयेश शर्मा से बातचीत
पैंक्रियाटिक कैंसर (अग्नाशय कैंसर) के केस भारत में दुर्लभ हैं। मगर, धीरे-धीरे ये बीमारी पैर पसार रही है। डॉक्टर बताते हैं कि इस कैंसर के लक्षण आरंभ में पता नहीं चल पाते। देरी से पता चलने के कारण मरीज को बचा पाना मुश्किल होता है। इसलिए इसे साइलेंट किलर कैंसर भी कहा जाता है।
कैंसर सर्जन डॉ. जयेश के मुताबिक, तंबाकू और शराब दोनों ही पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए रिस्क हैं। इन दोनों का सेवन इस तरह के कैंसर का जनक माना जाता है। मोटापा से भी ये होता है। पैंक्रियाटिक से जुड़ी बीमारी के कारण भी ये हो सकता है।
डॉ. जयेश कहते हैं कि पैंक्रियाटिक कैंसर कई बार पीलिया होने के बाद पता चलता है। डायबिटिज का अचानक हो जाना या मधुमेह वाले रोगी का डायबिटिज अचानक बढ़ना भी इसकी ओर इशारा करता है। लंबे समय तक डायबिटिज का होना भी इस कैंसर का कारण हो सकता है।
डॉ. जयेश ये सलाह देते हैं कि इसलिए पीलिया, डायबिटिज जैसी बीमारी को हल्के में ना लें। साथ ही ऐसे लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क कर लें।