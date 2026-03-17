CG News: छत्तीसगढ़ बना सपनों की उड़ान का केंद्र, 5 साल में 35 युवाओं ने पाई UPSC में सफलता

पीएससी के लिए हब बना प्रदेश युवा लिख रहे किस्मत (photo Patrika)
CG News: @अनुराग सिंह। लोक सेवा आयोग (पीएससी) की तैयारी के लिए छत्तीसगढ़ हब बनता जा रहा है। रायपुर और बिलासपुर पीएससी की तैयारी करने वालों के लिए अभी सबसे बड़े केंद्र बने हुए हैं। तैयारी करने के साथ ही यहां यूपीएससी में सलेक्ट होने वाले युवाओं की संख्या भी बढ़ रही है। राज्य में नालंदा की तर्ज पर बन रही लाइब्रेरी इसे और आगे बढ़ाएगी। रायपुर में कई राष्ट्रीय स्तर के कोचिंग संस्थान भी हैं। जहां दिल्ली के प्रोफेशनल्स के साथ ही रिटायर आईएएस, आईपीएस और अधिकारी युवाओं को तैयारी करवा रहे हैं।
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