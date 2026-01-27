पाकिस्तान को ‘बड़ा भाई’ बताकर फंसे प्रिंसिपल, विरोध होने पर बोले, मजाक में कही बात

​विरोध होने पर प्रिंसिपल मनोज बेहरवाल ने बयान का वीडियो जारी किया है, जिसमें कहा कि जैसा कि कॉन्फ्रेंस में पुस्तकों का रेफरेंस देते हैं और एक पुस्तक के अनुसार मैंने कह दिया। हमारा तो भारत देश शुरू से ही सनातन राष्ट्र रहा है।

बेहरवाल ने कहा कि बड़ा होने का मतलब क्या है। ये जो बात कही, मजाक के रूप से कह दी थी। लेकिन जब दोनों की तुलना करेंगे तो भारत कहां और पाकिस्तान कहां है, आप इसको समझ सकते हैं।