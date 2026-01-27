27 जनवरी 2026,

अजमेर

पाकिस्तान को ‘बड़ा भाई’ बताकर फंसे प्रिंसिपल, विरोध होने पर बोले, मजाक में कही बात

Controversial Statement: अजमेर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल मनोज बेहरवाल पाकिस्तान को लेकर दिए विवादास्पद बयान का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद अब बैकफुट पर आ गए हैं। बेहरवाल ने पाकिस्तान को बड़ा भाई कहने के अपने बयान को मजाक के तौर पर कहने की बात कही है।

अजमेर

image

Anand Prakash Yadav

Jan 27, 2026

विवादास्पद बयान देकर फंसे प्रिंसिपल मनोज बेहरवाल, पत्रिका फोटो

विवादास्पद बयान देकर फंसे प्रिंसिपल मनोज बेहरवाल, पत्रिका फोटो

Controversial Statement: अजमेर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल मनोज बेहरवाल पाकिस्तान को लेकर दिए विवादास्पद बयान का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद अब बैकफुट पर आ गए हैं। बेहरवाल ने पाकिस्तान को बड़ा भाई कहने के अपने बयान को मजाक के तौर पर कहने की बात कही है। बेहरवाल ने अब भारत को सनातन राष्ट्र बताते हुए देश के नेताओं का अभूतपूर्व योगदान होने की बात कही है।

ये है पूरा मामला

ब्यावर के सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में राजस्थान सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की 31वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 23 और 24 जनवरी को हुई थी। 24 जनवरी को समापन समारोह में मुख्य अतिथि अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल मनोज बेहरवाल थे।

इस दौरान बेहरवाल ने कहा था कि 14 अगस्त 1947 को भारत के राजनीतिक पटल पर और विश्व के पटल पर एक देश का नाम आया। वह देश पाकिस्तान था। 15 अगस्त 1947 की सुबह दस-साढ़े दस बजे भारत का उदय हुआ। पाकिस्तान हमसे 12 घंटे बड़ा है, पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है। जब आजादी मिली तो देश में तीन ही नेता थे- गांधी, जिन्ना और अंबेडकर। ध्यान रखना, यहां नेहरू का नाम नहीं था। ये तीन ही नेता लोकप्रिय थे।

बेहरवाल ने यह भी कहा कि 2014 के बाद भारतीय राजनीति और भारत के समाज के बीच भारतीय ज्ञान परंपरा का कनेक्शन पहली बार हुआ है। उन्होंने दावा किया कि इससे पहले, राजनीति भारत के समाज को तोड़ने का काम करती थी, जिससे समाज परेशान था और यह नहीं जानता था कि क्या करना है।

रेफरेंस का दिया हवाला

​विरोध होने पर प्रिंसिपल मनोज बेहरवाल ने बयान का वीडियो जारी किया है, जिसमें कहा कि जैसा कि कॉन्फ्रेंस में पुस्तकों का रेफरेंस देते हैं और एक पुस्तक के अनुसार मैंने कह दिया। हमारा तो भारत देश शुरू से ही सनातन राष्ट्र रहा है।
बेहरवाल ने कहा कि बड़ा होने का मतलब क्या है। ये जो बात कही, मजाक के रूप से कह दी थी। लेकिन जब दोनों की तुलना करेंगे तो भारत कहां और पाकिस्तान कहां है, आप इसको समझ सकते हैं।

पूर्व पीएम नेहरू की सराहना

पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को लेकर मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा। देश के लिए नेहरू का भी अभूतपूर्व योगदान है।
जहां तक जिन्ना की बात है, तो बता रहा था कि जिन्ना कांग्रेस के बडे़ नेता थे और बाद में उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी और भारत का विखंडन हुआ। इस पूरे व्याख्यान के दौरान किसी की भावना आहत करने की मंशा नहीं थी। पूरा व्याख्यान देंखेगे तो समझ पाएंगे।

युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आज

युवा कांग्रेस द्वारा राजकीय महाविद्यालय अजमेर के मुख्य द्वार पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ता आज दोपहर प्रदर्शन करेंगे। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने बताया- प्राचार्य द्वारा दिए गए विवादित बयान "पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई" के विरोध में प्राचार्य के इस्तीफे की मांग की जाएगी।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी :https://bit.ly/4bg81fl

