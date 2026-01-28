अब गुजारिश नहीं, पंचायती राज चुनाव का बहिष्कार या NOTA, गुर्जर नेता विजय बैंसला ने क्यों बोली ऐसी बात

ओबीसी अधिकार मंच के बैनर तले यहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बैंसला ने कहा कि टीएसपी जिलों को छोड़कर पूरे राजस्थान में ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन इन चुनिंदा जिलों में 45 फीसदी अजा और 5 फीसदी जजा आरक्षण कोटे के दीगर, 50 फीसदी केप किए जाने से ओबीसी के अभ्यर्थियों को कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। दूसरी ओर, राज्य के अन्य जिलों में ओबीसी-एमबीसी को आरक्षण मिल रहा है।