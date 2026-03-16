थाने के बाहर पथराव, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा

झाड़ोल(उदयपुर). बाघपुरा थाना क्षेत्र के सैलाना गांव में हुए हत्याकांड के बाद दो दिनों तक चले तनाव और वार्ताओं के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था, लेकिन समझौते की प्रक्रिया के दौरान ही माहौल अचानक बिगड़ गया और थाने के बाहर मौजूद युवाओं ने इसका विरोध करते हुए हंगामा कर दिया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस को पथराव के बाद लाठीचार्ज करना पड़ा।