दिव्यांग और जरूरतमंद जोड़ों का सामूहिक विवाह, नारायण सेवा संस्थान में 51 जोड़ों ने लिए सात फेरे

समारोह में शामिल 51 जोड़ों में 25 दिव्यांग और 26 आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से जुड़े थे। गुजरात के बनासकांठा जिले के विजय गमार ने उदयपुर के चिखला गुड़ा की मंजू से विवाह किया, जो पैरों से दिव्यांग हैं। विजय ने कहा कि मंजू भले ही शारीरिक रूप से दिव्यांग हों, लेकिन वे उनके जीवन की नई शुरुआत में साथ निभाएंगी। कई जोड़े ऐसे भी थे जिन्होंने पहले संस्थान में उपचार, कृत्रिम अंग या पुनर्वास सेवाएं प्राप्त की थीं।