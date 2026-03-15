एक क्लिक पर मिलेंगे एमएलएसयू के दस्तावेज, मार्कशीट से डिग्री तक सब ऑनलाइन

दो विकल्प, डाक से या खुद लेकर जाएं



पोर्टल पर छात्रों को दस्तावेज प्राप्त करने के लिए दो विकल्प दिए जाएंगे। यदि छात्र चाहें तो दस्तावेज डाक के माध्यम से सीधे उनके घर भेज दिए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन भुगतान करना होगा, जिसके बाद विश्वविद्यालय दस्तावेज तैयार कर निर्धारित पते पर भेज देगा। दूसरे विकल्प में छात्र विश्वविद्यालय आकर दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। इस स्थिति में छात्र को पोर्टल पर अपनी आने की तिथि दर्ज करनी होगी और जब वह विश्वविद्यालय पहुंचेगा तो उसका दस्तावेज पहले से तैयार मिलेगा। इससे छात्रों को घंटों लाइन में लगने या कई बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई वेबसाइट की खास बात यह है कि इसमें विश्वविद्यालय से जुड़े सभी संबद्ध कॉलेजों को जोड़ा जा रहा है। इससे बाहर के जिलों में रहने वाले छात्रों को भी काफी सुविधा मिलेगी। वे अपने जिले से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे।