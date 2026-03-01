Udaipur News: ताबड़तोड़ हमला कर दो युवकों की हत्या, गांव में तनाव के हालात, भारी पुलिस जाप्ता तैनात

झाड़ोल (उदयपुर)। जिले के बाघपुरा थाना क्षेत्र के सैलाना गांव में शुक्रवार रात रंजिश के चलते दो युवकों की हत्या और बीच बचाव करने आए युवक को घायल करने की घटना के दूसरे दिन शनिवार को हालात तनाव पूर्ण रहे। मृतकों के परिजन और रिछावर व रौप गांव के सैकड़ों महिला-पुरुष हथियारों के साथ सैलाना पहुंचे, जिससे गांव में दिनभर आक्रोश और तनाव का माहौल बना रहा। ग्रामीणों ने हत्या के आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी, निष्पक्ष कार्रवाई, मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजे और संविदा पर नौकरी देने की भी मांग की।