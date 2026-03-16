52 घंटे बाद हुआ शव का अंतिम संस्कार

रविवार की बैठक में पुलिस के आश्वासन व समझौता वार्ता से ग्रामीण शव का पोस्टमार्टम व अंतिम संस्कार पर सहमत हुए लेकिन सामाजिक स्तर पर विशेष निर्णय के लिए फिर से इकट्ठा होने की बात कही, जिसमें समाज स्तर पर एसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कठोर निर्णय लेने की चर्चा हुई । रविवार को भी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सराडा डीएसपी चांदमल सिंगारिया, परसाद थानाधिकारी नरेश कुमार के साथ जावर माइंस, सराड़ा,सेमारी थानाधिकारी मय जाप्ता मौजूद रहे ।