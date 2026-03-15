प्री-मानसून ने दी दस्तक: 16, 17, 18 और 19 मार्च को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) ने देश में दस्तक दे दी है। मानसून के 2025 सीज़न में देशभर में शानदार बारिश देखने को मिली और कई राज्यों में तो रिकॉर्डतोड़ बारिश हुई। मानसून के सीज़न के बाद भी देश में बारिश का सिलसिला थमा नहीं है और 2026 में भी कई राज्यों में बारिश हो रही है। हालांकि कई राज्यों में गर्मी की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन प्री-मानसून के दस्तक देने से लोगों को राहत मिलने वाली है। देश के कई राज्यों में अब प्री-मानसून अपना असर दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 16, 17, 18 और 19 मार्च को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।