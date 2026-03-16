Raipur: चंड्र जी रात में सीएम साय ने भगवान झूलेलाल से की छत्तीसगढ़ की समृद्धि की कामना

सीएम साय ने भगवान झूलेलाल (Bhagwan Jhulelal) के चरणों में प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को एक सूत्र में बांधते हैं। साथ ही नई पीढ़ी (New Generation) को अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं एवं आध्यात्मिक मूल्यों (Spiritual Values) से जोड़ने का प्रेरक माध्यम बनते हैं।