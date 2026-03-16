Raipur: चंड्र जी रात में सीएम साय ने भगवान झूलेलाल से की छत्तीसगढ़ की समृद्धि की कामना

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 15 मार्च को राजधानी रायपुर (Raipur) स्थित बीटीआई ग्राउंड में चेट्रीचंड्र महोत्सव (Chetrichand Mahotsav) में आयोजित चंड्र जी रात (Chandr Ji Raat) कार्यक्रम में शामिल हुए।
सीएम साय ने भगवान झूलेलाल (Bhagwan Jhulelal) के चरणों में प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को एक सूत्र में बांधते हैं। साथ ही नई पीढ़ी (New Generation) को अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं एवं आध्यात्मिक मूल्यों (Spiritual Values) से जोड़ने का प्रेरक माध्यम बनते हैं।
सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में सिंधी समाज (Sindhi Samaj) का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि सिंधी समुदाय ने भारत विभाजन (Partition of India) के दौरान भारी कठिनाइयों का सामना किया है।
रायपुर में आयोजित चेटीचंड महोत्सव (Chetichand Festival) में सिंधी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए।
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