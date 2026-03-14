LPG Crisis : इंडेन और भारत के नए गैस कनेक्शन वितरण बंद, पुराने की केवाईसी अनिवार्य, लोग परेशान

LPG Crisis : ईरान-अमेरिका-इजराइल के बीच चल रहे भीषण युद्ध के कारण देश में पेट्रोलियम संकट गहराता जा रहा है। ईरान ने होर्मुज से समुद्री जहाजों की आवाजाही पर प्रतिबंध इसकी प्रमुख वजह है। ईरान ने चेतावनी दी है कि जो भी जहाज होर्मुज से गुजरेगा इसे तबाह कर दिया जाएगा। इसके कारण भारत के भी तमाम जहाज जहां-तहां फंसे हुए है। इससे भारत में बाहर से आने वाली एलपीजी सप्लाई ठप पड़ी हुई है। देश भर में गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की कतारें लगीं हुई हैं। बढ़ते एलपीजी संकट को देखते हुए उत्तराखंड में कुछ दिन पहले ही व्यवसायिक सिलेंडरों की डिलीवरी पर रोक लगा दी गई थी। अब इधर हल्द्वानी में इंडेन और भारत गैस एजेंसी ने नए कनेक्शन वितरण पर भी पाबंदी लगा दी है। भारत गैस की चौधरी गैस एजेंसी ने नए कनेक्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। एजेंसी के कुसुमखेड़ा गैस गोदाम रोड स्थित गोदाम के इंचार्ज शिवराज बगड़वाल के मुताबिक सामान्य स्थिति में एजेंसी से प्रतिमाह 25-30 नए गैस कनेक्शन दिए जाते थे। गैस संकट बढ़ने पर प्रबंधन ने फिलहाल नए कनेक्शनों पर रोक लगा दी है। इंडेन गैस एजेंसी काठगोदाम के प्रबंधक गणेश नेगी के मुताबिक सामान्य स्थिति पर नए कनेक्शन दिए जा सकेंगे। कहा सामान्य स्थिति में प्रतिमाह 30 से अधिक कनेक्शन दिए जाते हैं।