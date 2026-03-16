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Raipur: चंड्र जी रात में सीएम ने कहा छत्तीसगढ़ के विकास में सिंधी समाज का योगदान

राजधानी रायपुर के बीटीआई मैदान में आयोजित चेट्रीचंड्र महोत्सव में शामिल हुए Chhattisgarh के सीएम विष्णुदेव साय....

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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Mar 16, 2026

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 15 मार्च को राजधानी रायपुर (Raipur) स्थित बीटीआई ग्राउंड में चेट्रीचंड्र महोत्सव (Chetrichand Mahotsav) में आयोजित चंड्र जी रात (Chandr Ji Raat) कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में सिंधी समाज (Sindhi Samaj) का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने चेटीचंड महोत्सव में (Chetichand Festival) कहा कि सिंधी समुदाय ने भारत विभाजन (Partition of India) के दौरान भारी कठिनाइयों का सामना किया है।

यह भी पढ़ें : नीरा आत्मविश्वास से संभाल रही दुकान, बच्चों को पढ़ा रही मॉडल स्कूल में

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Published on:

16 Mar 2026 02:25 am

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