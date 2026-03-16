Raipur: चंड्र जी रात में सीएम ने कहा छत्तीसगढ़ के विकास में सिंधी समाज का योगदान

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 15 मार्च को राजधानी रायपुर (Raipur) स्थित बीटीआई ग्राउंड में चेट्रीचंड्र महोत्सव (Chetrichand Mahotsav) में आयोजित चंड्र जी रात (Chandr Ji Raat) कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में सिंधी समाज (Sindhi Samaj) का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने चेटीचंड महोत्सव में (Chetichand Festival) कहा कि सिंधी समुदाय ने भारत विभाजन (Partition of India) के दौरान भारी कठिनाइयों का सामना किया है।
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