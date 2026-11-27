गोरखपुर की एक नाबलिग लड़की का अपनी सहेली के साथ भागने का मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक दोनों की दोस्ती NCC कैंप के दौरान हुई थी, 25 नवंबर से दोनों अपने घर से लापता हैं। लड़की ने अपनी भाभी को कॉल करके बोला कि मम्मी को बोल देना मुझे खोजने की कोशिश न करें, मैं वापस नहीं आऊंगी। उसके बाद से ही फोन बंद आ रहा है। काफी खोजबीन के बाद भी दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा है। जिससे परिवार परेशान हैं।