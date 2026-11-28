कार्यक्रम में फॉर्म-6 के साथ अन्य निर्वाचन प्रपत्रों की जानकारी भी दी गई। नाम हटाने या आपत्ति के लिए फॉर्म-7 तथा मतदाता सूची में संशोधन, पता बदलने और पहचान पत्र में बदलाव के लिए फॉर्म-8 के इस्तेमाल की प्रक्रिया समझाई गई। डीएम ने कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति केवल एक स्थान की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराए और आवेदन में सही जानकारी दे।इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मुकुल खंडेलवाल, एसडीएम सदर ज्ञान प्रताप सिंह, कॉलेज के प्राचार्य आरएन सेमवाल सहित शिक्षक, कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।