त्योहारों से पहले संतकबीरनगर में पुलिस महकमे में फेरबदल, 25 पुलिसकर्मियों का तबादला

पुलिस के मुताबिक संवेदनशील स्थानों, मूर्ति स्थापना स्थलों और विसर्जन मार्गों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। इन मार्गों पर पड़ने वाले मकानों की छतों पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस बल पैदल गश्त कर लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम करने के साथ ही अराजक तत्वों पर नजर रख रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।